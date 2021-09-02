Об этом сама украинка рассказала, отвечая на вопрос в проекте "ОТДУШИВДУШУ".

К слову Харлан просила, чтобы с ней на Олимпиаду поехал психолог, – министр спорта

Был ли секс на Олимпиаде? Был. У меня там парень был, конечно. Мы же должны были зачекиниться (смеется). Кровати нормально все выдерживали, не переживайте, все ок,

– рассказала спортсменка, имея в виду так называемые "антисекс-кровати" из картона в Олимпийской деревне.

"Не перед соревнованиями, после. Не было перед моими соревнованиями, перед его соревнованиями тоже не было. Поэтому у меня и нет медали", – пошутила Харлан.

Отметим, что организаторы Игр в столице Японии ввели запрет на интимные отношения между спортсменами из-за коронавируса.

Неудачное выступление Харлан на Олимпиаде-2020: Что известно