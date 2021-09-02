Об этом сама украинка рассказала, отвечая на вопрос в проекте "ОТДУШИВДУШУ".
К слову Харлан просила, чтобы с ней на Олимпиаду поехал психолог, – министр спорта
Был ли секс на Олимпиаде? Был. У меня там парень был, конечно. Мы же должны были зачекиниться (смеется). Кровати нормально все выдерживали, не переживайте, все ок,
– рассказала спортсменка, имея в виду так называемые "антисекс-кровати" из картона в Олимпийской деревне.
"Не перед соревнованиями, после. Не было перед моими соревнованиями, перед его соревнованиями тоже не было. Поэтому у меня и нет медали", – пошутила Харлан.
- Отметим, что организаторы Игр в столице Японии ввели запрет на интимные отношения между спортсменами из-за коронавируса.
Неудачное выступление Харлан на Олимпиаде-2020: Что известно
- Украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан проиграла свой первый поединок на Олимпиаде в Токио, прекратив борьбу за медали. Спортсменка уступила китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15.
- Сразу после поражения она в инстаграме опубликовала пост, в котором заметила, что устала и почувствовала себя слабой.
- Спортсменка назвала Олимпийские игры-2020 "экзаменом, который она провалила". Также она объявила, что берет паузу, чтобы немного пожить без фехтования.