Вице-президент лиги профессионального бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова сообщила, что перенесла операцию по удалению злокачественного новообразования.

О своей проблеме бывшая спортсменка рассказала в Facebook.

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По словам титулованной экс-боксерши еще год назад ее щитовидка и тесты на гормоны были идеальны.

"Июньский профосмотр, УЗИ щитовидки, показал маленькое образование. Не откладывая, сделала биопсию в двух разных клиниках. Почему в двух – чтобы получить однозначную и независимую оценку. Маленький узелок оказался злокачественным. Операцию не откладывали. Все прошло замечательно, потому что раннее обнаружение. Профессор доволен, я довольна", – написала Шатерникова.

Алина Шатерникова перенесла операцию / Фото: facebook.com/AlinaShaternikova

Что известно об Алине Шатерниковой

24 февраля 2005 года Шатерникова выиграла бой за титул чемпионки мира в Киеве. Победив американку Стефани Доббс, она стала чемпионкой мира по версии Global Boxing Union.