Віцепрезидент Ліги професійного боксу України, ексчемпіонка світу Аліна Шатернікова повідомила, що перенесла операцію з видалення злоякісного новоутворення.

Про свою проблему колишня спортсменка розповіла у Facebook.

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За словами титулованої ексбоксерки ще рік тому її щитовидка і тести на гормони були ідеальні.

"Червневий профогляд, УЗД щитовидки, показав маленьке утворення. Не відкладаючи, зробила біопсію в двох різних клініках. Чому у двох – щоб отримати однозначну і незалежну оцінку. Маленький вузлик опинився злоякісним. Операцію не відкладати. Все пройшло чудово, тому що раннє виявлення. професор задоволений, я задоволена", – написала Шатернікова.



Аліна Шатернікова перенесла операцію / Фото: facebook.com/AlinaShaternikova

Що відомо про Аліну Шатернікову

24 лютого 2005 року Шатернікова виграла бій за титул чемпіонки світу в Києві. Перемігши американку Стефані Доббс, вона стала чемпіонкою світу за версією Global Boxing Union.