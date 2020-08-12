Хоккеист белорусского клуба "Динамо" из города Млодечно Илья Литвинов был избит и задержан представителями правоохранительных органов Беларуси.

При этом, по информации pressball, Литвинов не участвовал в акциях протеста, а просто возвращался домой с тренировки и попал под горячую руку силовиков.

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Фото избитого Ильи Литвинова

Появилось фото белорусского хоккеиста Ильи Литвинова после избиения на митинге в Молодечно. pic.twitter.com/1d8I0u8SW3 — Прессбол (@pressballby) August 12, 2020

Также 11 августа были задержаны и другие спортсмены. Полиция арестовала футболиста сборной России Антона Сароку, а также бойца ММА Алексея Кудина.

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