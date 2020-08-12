Белорусского хоккеиста жестоко избили силовики во время протестов: фото
Хоккеист белорусского клуба "Динамо" из города Млодечно Илья Литвинов был избит и задержан представителями правоохранительных органов Беларуси.
При этом, по информации pressball, Литвинов не участвовал в акциях протеста, а просто возвращался домой с тренировки и попал под горячую руку силовиков.
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Фото избитого Ильи Литвинова
Также 11 августа были задержаны и другие спортсмены. Полиция арестовала футболиста сборной России Антона Сароку, а также бойца ММА Алексея Кудина.
Протесты в Беларуси: все, что нужно знать
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество также разделяет это мнение.
- Стоит добавить, что ОМОН во время жестоких разгонов мирных активистов применяли свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.