Борчині завершили виступ у Токіо

Оксана Лівач потужно відборолась у втішній сутичці проти кубинки Юснейліс Гусман (6:0). Завдяки цьому українка увійшла у бронзовий фінал, де боролась за бронзову нагороду.

До теми На характері: борчиня Лівач буде боротись за "бронзу" Олімпіади у Токіо

Суперницею нашої борчині стала дуже серйозна американка Сара Хільдебрандт. Перший бал заробила українка за пасивність американки за 30 секунд до завершення першого періоду. За мить до сигналу про перерву Сара взяла два бали – 1:2.

У другому періоді американка додала, але Оксана сконцентровано поводила себе на килимі. Однак досвід взяв гору над молодістю. Сара спіймала українку на атаці та вже не віддала бронзову медаль Олімпіади. На жаль, Оксана Лівач зупинилась за крок нагороди на дебютних Олімпійських іграх (1:12).

Хільдебрандт – бронзова призерка у Токіо. Українські борчині завершили виступи на японській землі із двома нагородами – "бронзами" Алли Белінської та Ірини Коляденко.