Несчастный случай произошел в итальянском Ливиньо, где сборная Украины по биатлону тренируется перед началом нового сезона. Во время прохождения трассы на роллерах Анна Кривонос упала и сильно травмировала лицо.

Стоит внимания Кубок мира по биатлону и зимняя Олимпиада-2022: где смотреть в Украине

Сразу после этого ее доставили в больницу, где медикам пришлось наложить ей швы. Теперь ее ожидает период восстановления. Из-за этого она пропустит концовку тренировочного сбора в Ливиньо.



Лицо Анны Кривонос после падения / Фото instagram.com/kryvonos_anya19

"На 10-километровой лыжно-роллерной трассе, на которой здесь все тренируются, есть участок со спуском, в конце которого не очень качественное покрытие. При прохождении этого участка нужно немножко прогнуться назад, как на горных лыжах. К сожалению, Аня либо не заметила эту выбоину, либо не смогла сгруппироваться, вследствие чего получилось падение. К счастью, руки и ноги она себе не повредила, но очень сильно счесала лицо. Ей даже наложили несколько швов в местной больнице. Также сделали рентген, чтобы исключить всевозможные переломы", – рассказал главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец.

К тренировочному процессу биатлонистка сможет вернуться только на следующем сборе команды, который запланирован в норвежском Бейтоштолене.

"Хорошо, что сама Аня не падает духом, уже спрашивает, когда сможет вернуться к тренировкам. На это время мы считаем, что ей нужно немного отдохнуть, залечить раны, поэтому до конца сбора, а потом и между сборами она не будет делать серьезных нагрузок. Сейчас главное восстановиться. К счастью, до этого инцидента Аня выполнила всю работу в полном объеме, хорошо выглядела, поэтому, надеемся, эта ситуация не выбьет ее из колеи", – подытожил тренер команды.