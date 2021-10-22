Нещасний випадок стався в італійському Лівіньо, де збірна України з біатлону тренується перед початком нового сезону. Під час проходження траси на роллерах Анна Кривонос впала та сильно травмувала обличчя.

Варте уваги Кубок світу з біатлону і зимова Олімпіада-2022: де дивитися в Україні

Одразу після цього її доставили до лікарні, де медикам довелося накласти їй шви. Тепер на неї очікує період відновлення. Через це вона пропустить кінцівку тренувального збору в Лівіньо.



Обличчя Анни Кривонос після падіння / Фото instagram.com/kryvonos_anya19

"На 10-кілометровій лижеролерній трасі, на якій тут все тренуються, є ділянка зі спуском, в кінці якого не дуже якісне покриття. При проходженні цієї ділянки потрібно трошки прогнутися назад, як на гірських лижах. На жаль, Аня або не помітила цю вибоїну, або не змогла згрупуватися, внаслідок чого вийшло падіння. На щастя, руки і ноги вона собі не зашкодила, але дуже сильно обдерла лице. Їй навіть наклали кілька швів в місцевій лікарні. Також зробили рентген, щоб виключити всілякі переломи", – розповів головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепец.

До тренувального процесу біатлоністка зможе повернутися лише на наступному зборі команди, який запланований в норвезькому Бейтоштолені.

"Добре, що сама Аня не падає духом, уже запитує, коли зможе повернутися до тренувань. На цей час ми вважаємо, що їй потрібно трохи відпочити, залікувати рани, тому до кінця збору, а потім і між зборами вона не буде робити серйозних навантажень. Зараз головне відновитися. На щастя, до цього інциденту Аня виконала всю роботу в повному обсязі, добре виглядала, тому сподіваємося ця ситуація не виб'є її з колії", – підсумував тренер команди.