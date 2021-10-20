На сайте транслятора указано, что канал в полном объеме покажет этапы Кубка мира, чемпионат Европы и юношеский чемпионат мира.

К слову Календарь Кубка мира по биатлону 2021/2022: расписание гонок

Что известно про зимний сезон 2022

Традиционно, биатлонный сезон стартует соревнованиями на этапе Кубка мира. Первый этап начнется 26 ноября во шведском Остерсунде. В этом году Кубок мира будет состоять из десяти этапов и завершится этапом в норвежском Холменколлене 14-20 марта.

В этом сезоне не будет чемпионата мира по биатлону в связи с проведением зимних Олимпийских игр в Пекине-2022, которые пройдут с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Календарь биатлонного сезона 2021/2022