Биатлонистка Дарья Блашко неожиданно стала лидером сборной Украины в сезоне-2020/2021. Блашко оказалась одной из лучших биатлонисток по точности стрельбы.

Дарья Блашко показала второй результат по точности стрельбы на четырех декабрьских этапах Кубка мира. Об этом сообщает Tribuna.com. Стоящее Кубок мира по биатлону: Бё и Олсбю – лидеры общего зачета, прогресс Украины в Кубке наций Лидирует по этому показателю немка Янина Хеттих. Лучшие биатлонистки по точности стрельбы 1. Янина Хеттих (Германия) – 92,1%

2. Дарья Блашко (Украина) – 90,9%

3. Каролин Кноттен (Норвегия) – 90,2%

4. Дуня Здоуц (Австрия) – 90,2%

5. Доротея Вирер (Италия) – 90,2%

6. Ирина Кривко (Беларусь) – 90,2%

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14. Юлия Джима (Украина) – 87,3%

38. Елена Пидгрушная (Украина) – 82,1% Биатлонный сезон продолжится уже в январе 2021 года. За четыре этапа Блашко набрала 131 очко и занимает 24 место в общем зачете. Это лучший результат среди всех украинских биатлонистов.