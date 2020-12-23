Біатлоністка Дар'я Блашко несподівано стала лідеркою збірної України у сезоні-2020/2021. Блашко виявилася однією з найкращих біатлоністок за влучністю стрільби.

Дар'я Блашко показала другий результат по точності стрільби на чотирьох грудневих етапах Кубка світу. Про це повідомляє Tribuna.com. Варте уваги Кубок світу з біатлону: Бьо та Олсбю – лідери загального заліку, прогрес України у Кубку націй Лідирує за цим показником німкеня Яніна Хеттіх. Найкращі біатлоністки по точності стрільби 1. Яніна Хеттіх (Німеччина) – 92,1%

2. Дар'я Блашко (Україна) – 90,9%

3. Кароліні Кноттен (Норвегія) – 90,2%

Дуня Здоуц (Австрія) – 90,2%

Доротея Вірер (Італія) – 90,2%

Ірина Кривко (Білорусь) – 90,2%

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14. Юлія Джима (Україна) – 87,3%

38. Олена Підгрушна (Україна) – 82,1% Біатлонний сезон продовжиться вже у січні 2021 року. За чотири етапи Блашко набрала 131 очко та посідає 24 місце у загальному заліку. Це найкращий результат серед всіх українських біатлоністів.