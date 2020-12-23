Українська біатлоністка Блашко – одна з найкращих за важливим показником
Біатлоністка Дар'я Блашко несподівано стала лідеркою збірної України у сезоні-2020/2021. Блашко виявилася однією з найкращих біатлоністок за влучністю стрільби.
Дар'я Блашко показала другий результат по точності стрільби на чотирьох грудневих етапах Кубка світу. Про це повідомляє Tribuna.com.
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Лідирує за цим показником німкеня Яніна Хеттіх.
Найкращі біатлоністки по точності стрільби
1. Яніна Хеттіх (Німеччина) – 92,1%
2. Дар'я Блашко (Україна) – 90,9%
3. Кароліні Кноттен (Норвегія) – 90,2%
Дуня Здоуц (Австрія) – 90,2%
Доротея Вірер (Італія) – 90,2%
Ірина Кривко (Білорусь) – 90,2%
….
14. Юлія Джима (Україна) – 87,3%
38. Олена Підгрушна (Україна) – 82,1%
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