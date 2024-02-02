"Чувствую себя суперчеловеком": украинская биатлонистка пробежала гонку с травмированной рукой
Источник:Суспильне Спорт
19-летняя украинская биатлонистка Александра Меркушина пробежала спринт на этапе Кубка IBU в немецком Арбере с травмой руки. Несмотря на это, ей удалось стать лучшей в составе сборной Украины.
В немецком Арбере начался шестой этап Кубка IBU по биатлону. Стартовой гонкой этапа стал женский спринт, в котором лучший результат среди украинок показала Александра Меркушина.
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Травма не остановила Александру Меркушину
19-летняя украинка закрыла все мишени на обоих огневых рубежах и финишировала с 20-м результатом. Как рассказала спортсменка после финиша, во время гонки ей пришлось терпеть постоянную боль из-за травмы руки.
"Получила перед этим этапом травму руки, из-за чего до последнего мой старт был под сомнением. Мы стартовали и ни о чем не жалеем, несмотря на то, что пришлось потерпеть боль.
Это травма запястья. Получила её на ровном месте. Видимо, где-то перенагрузилась рука, точно не могу сказать. Она мне немного мешает, но в принципе рука работает, поэтому соревноваться могу. И, думаю, за несколько дней она пройдет и все будет хорошо", – сказала Александра Меркушина.
Кто такая Александра Меркушина
- 19-летняя биатлонистка сборной Украины, представляющая Закарпатскую область. Младшая сестра призерки чемпионатов мира Анастасии Меркушиной.
- В декабре 2022 года дебютировала на уровне Кубка мира, пробежав спринт на этапе в Хохфильцене (72-е место). В том же сезоне установила пока личный рекорд на Кубке мира – 44-е место в спринте в Антхольце.
- Двукратная бронзовая призерша юниорского чемпионата мира 2023 и обладательница "бронзы" в смешанной эстафете на юниорском Евро-2023.