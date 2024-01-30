В сборной Украины по биатлону определились с составами мужской и женской команд на чемпионат мира 2024 в Нове-Место. В составы мужской и женской команд попадут по шесть биатлонистов.
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Состав Украины на ЧМ-2024 по биатлону
Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко, Тарас Лесюк.
Имя последнего попавшего в состав мужской команды биатлониста назовут после этапа Кубка IBU в Арбере (1-3 февраля). В числе претендентов на последнее место в составе мужской команды на чемпионат мира – 20-летний Виталий Мандзын.
Чемпионат мира 2024 состоится с 7 по 18 февраля. В программе мирового первенства в Нове-Место 12 гонок.