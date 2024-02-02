В немецком Арбере начался шестой этап Кубка IBU по биатлону. Стартовой гонкой этапа стал женский спринт, в котором лучший результат среди украинок показала Александра Меркушина.

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Травма не остановила Александру Меркушину

19-летняя украинка закрыла все мишени на обоих огневых рубежах и финишировала с 20-м результатом. Как рассказала спортсменка после финиша, во время гонки ей пришлось терпеть постоянную боль из-за травмы руки.

"Получила перед этим этапом травму руки, из-за чего до последнего мой старт был под сомнением. Мы стартовали и ни о чем не жалеем, несмотря на то, что пришлось потерпеть боль.

Это травма запястья. Получила её на ровном месте. Видимо, где-то перенагрузилась рука, точно не могу сказать. Она мне немного мешает, но в принципе рука работает, поэтому соревноваться могу. И, думаю, за несколько дней она пройдет и все будет хорошо", – сказала Александра Меркушина.

Кто такая Александра Меркушина