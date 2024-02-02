У німецькому Арбері розпочався шостий етап Кубка IBU з біатлону. Стартовою гонкою етапу став жіночий спринт, у якому найкращий результат серед українок показала Олександра Меркушина.

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Травма не зупинила Олександру Меркушину

19-річна українка закрила всі мішені на обох вогневих рубежах і фінішувала з 20-м результатом. Як розповіла спортсменка після фінішу, під час гонки їй довелося терпіти постійний біль через травму руки.

"Отримала перед цим етапом травму руки, через що до останнього мій старт був під сумнівом. Ми стартували і ні про що не шкодуємо, незважаючи на те, що довелося потерпіти біль.

Це травма зап'ястка. Отримала її на рівному місці. Мабуть, десь перенавантажилася рука, точно не можу сказати. Вона мені трішки заважає, але у принципі рука працює, тож змагатися можу. І, гадаю, за кілька днів вона мине і все буде добре", – сказала Олександра Меркушина.

Хто така Олександра Меркушина