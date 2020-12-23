Украинская баскетболистка Вигарано Татьяна Юркевичус помогла команде одержать первую победу в сезоне. Украинка запомнилась результативной игрой.

В рамках 12-го тура чемпионата Италии по баскетболу Вигарано на домашнем паркете принимал Динамо Сассари. Команда украинки смогла одержать уверенную победу – 85:66, сообщает Ukrbasket.net.

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Результативная игра украинки

Украинская баскетболистка провела на площадке 38:32. За это время Татьяна показала высокую результативность и забросила 21 очко. Кроме этого она сделала 20 подборов.

По результативности в матче она уступила лишь аргентинской партнерше по команде Россе – 27 очков.

Первые две четверти были за Вигарано, а вот две следующие остались за соперником – 30:21, 29: 6, 10:17, 16:22. Эта победа стала для команды легионерки из Украины первой в новом сезоне.

В этом сезоне Юркевичус сыграла за команду в 10 поединках. Средняя результативность – 8,2 очка, 9,7 подбора за встречу.

После успеха в матче Вигарано дальше продолжает находиться в статусе аутсайдера чемпионата – 13 место среди 14 команд. Лишь два очка смогла получить команда украинки.

Матч Татьяны Юркевичус смотрите видео