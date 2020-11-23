Снова лучшая: баскетболистка сборной Украины Яцковец продолжает покорять Швейцарию
Баскетболистка сборной Украины Ольга Яцковец снова была лучшей в составе "Винтертура". Украинка помогла одержать четвертую победу подряд.
В очередном матче чемпионата Швейцарии украинская представительница Ольга Яцковец в который раз убедила, что является одной из лидеров "Винтертура". Ее клуб одержал победу над "Труатораном" 98:68, пишет Ukrbasket.net.
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Украинка поражает игрой
Форвард за 30 минут сумела набрать 28 очков, совершить 6 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот. Такая яркая игра позволила украинке стать самой результативной баскетболисткой в матче.
Сейчас ее команда показывает 100-процентный показатель в чемпионате – 4 матча и 4 победы. "Винтертур" занимает второе место в турнирной таблице.
В целом Яцковец классно начала сезон. Средняя результативность украинки за матч составляет 19 очков, что позволяет ей занимать пятое место в чемпионате. По количеству подборов Ольга третья – 10,7 и по эффективности – 27,3.
- Ольга Яцковец пополнила состав швейцарского клуба лишь в начале августа. В прошлом сезоне украинка выступала за словацкий "Ружомберок".
- На момент остановки соревнований команда одержала 19 побед в 19 поединках. Яцковец была лидером чемпионата по результативности. В среднем за поединок набирала 17,4 очка, делала 7 подборов.
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