Українська баскетболістка Вігарано Тетяна Юркевичус допомогла команді здобути першу перемогу у сезоні. Українка запам'яталась результативною грою.

У рамках 12-го туру чемпіонату Італії з баскетболу Вігарано на домашньому паркеті приймав Динамо Сассарі. Команда українки змогла здобути впевнену перемогу – 85:66, повідомляє Ukrbasket.net.

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Результативна гра українки

Українська баскетболістка провела на майданчику 38:32. За цей час Тетяна показала високу результативність та закинула 21 очко. Окрім цього вона зробила 20 підбирань.

За результативністю у матчі вона поступилась лише аргентинській партнерці по команді Россе – 27 очок.

Перші дві чверті були за Вігарано, а от дві наступні залишились за суперником – 30:21, 29:6, 10:17, 16:22. Ця звитяга стала для команди легіонерки з України першою у новому сезоні.

У цьому сезоні Юркевичус зіграла за команду у 10 поєдинках. Середня результативність – 8,2 очка, 9,7 підбирання за зустріч.

Після успіху у матчу Вігарано далі продовжує перебувати у статусі аутсайдера чемпіонату – 13 місце серед 14 команд. Лише два очки змогла здобути команда українки.

Матч Тетяни Юркевичус дивіться відео