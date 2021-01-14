Українська баскетболістка зробила неймовірний дабл-дабл у Швейцарії
Баскетболістка збірної України Ольга Яцковець провела хороший матч у чемпіонаті Швейцарії. Її фантастичний дабл-дабл дозволив Вінтертуру здобути важливу перемогу.
Нападниця Ольга Яцковець черговий раз стала найкращою баскетболісткою у складі Вінтертура. Її команда здобула перемогу на виїзді над Женевою – 87:64, пише 24 канал.
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Найкраща у Швейцарії
Баскетболістка у перенесеному матчі 3-го туру чемпіонату Швейцарії продемонструвала феєричну результативність за 38 хвилин та 40 секунд на майданчику. За цей час українка набрала 30 очок, ставши найбільш результативною у зустрічі. Також українська форвардиня зробила одну передачу, 14 підбирань. У її пасиві є 4 втрати та 2 персональні фоли.
Вінтертуру вдалось у перших трьох чвертях здобути перемогу – 24:25, 23:28 та 14:20 відповідно. Остання чверть була за господарями паркету – 26:21.
Після звитяги Вінтертур посідає 3 місце, у їх активі 18 очок. Така ж кількість пунктів і у Женеви, яка перебуває відразу за "їх спиною". Із 26 очками впевнено лідирує Фрібур.
- Яцковець поповнила склад швейцарського клубу лише на початку серпня 2020-го року. У минулому сезоні українка виступала за словацький Ружомберок.
- Українка була лідером чемпіонату за результативністю. У середньому за поєдинок набирала 17,4 очка, робила 7 підбирань
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