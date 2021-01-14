Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел очередной матч за Детройт в регулярном чемпионате НБА. Поединок против Милуоки стал для украинца наиболее результативным в сезоне.

Детройт дома не смог победить Милуоки – 101:110. Несмотря на поражение, Святослав Михайлюк продемонстрировал хорошую игру на паркете, пишет 24 канал.

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Удачный матч украинца

Украинец провел на площадке 18 минут. За это время баскетболист Детройта набрал 18 очков (4/5 двухочковых, 2/4 трехочковых, 4/5 штрафных), совершил один подбор и один персональный фол.

Вторая и последняя четверти остались за командой украинского баскетболиста – 34:31 и 26:21 соответственно. А вот стартовая и третья была за гостями – 13:27 и 28:31.

Этот показатель стал вторым по результативности в Детройте. Больше только у Джерами Гранта – 22 пункта. Для украинца этот матч стал лучшим в сезоне в НБА. Михайлюк в сезоне-2020/21 в среднем за игру набирает по 7,9 очка, 1,6 подбора и 1,2 передачи.

Это поражение стало 9-м в сезоне для Детройта, клуб Михайлюка занимает последнее место. Милуоки же находится на верху таблицы Восточной конференции – 2 место.

Детройт – Милуоки видеообзор