Баскетболистка сборной Украины и Винтертура Ольга Яцковец продолжает покорять Швейцарию. Украинка во втором матче подряд сделала дабл-дабл.

Винтертур 17 января провел выездной матч с Портес дю Солей, в котором команда Ольги Яцковец одержала убедительную победу – 43:84. Украинка снова стала одной из лучших в матче, пишет 24 канал.

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Очередная феерия Яцковец

Винтертур не отдал сопернику ни одной четверти – 13:17, 13:23, 9:22, 8:22. Украинка на паркете провела 36 минут и 502 секунды. За это время Яцковец набрала 12 очков, совершила 12 передач, 2 перехвата и одну передачу. Также в активе баскетболистки из Украины 3 потери и 1 фол.

После победы Винтертур с 20 очками занимает 3 место. А вот Портес дю Солей с 19 пунктами идет 5-м. Фрибур уверенно лидирует в чемпионате Швейцарии, опережая ближайшего конкурента Гелиоса на 5 очков.

Интересно, что в прошлом туре Яцковец завершила матч с дабл-дабл. За 38 минут и 40 секунд на площадке украинка набрала 30 очков, став самой результативной во встрече. Также украинский форвард сделала одну передачу, 14 подборов. В ее пассиве 4 потери и 2 персональных фола.