Баскетболістка збірної України та Вінтертура Ольга Яцковець продовжує підкорювати Швейцарію. Українка у другому матчі поспіль зробила дабл-дабл.

Вінтертур 17 січня провів виїзний матч з Порте дю Солей, у якому команда Ольги Яцковець здобула переконливу перемогу – 43:84. Українка знову стала однією з найкращих у матчі, пише 24 канал.

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Чергова феєрія Яцковець

Вінтертур не віддав супернику жодної чверті – 13:17, 13:23, 9:22, 8:22. Українка на паркеті провела 36 хвилин та 502 секунд. За цей Яцковець набрала 12 очок, здійснив 12 передач, 2 перехоплення та одну передачу. Також у доробку баскетболістки з України 3 втрати та 1 фол.

Після перемоги Вінтертур з 20 очками посідає 3 місце. А от Порте дю Солей із 19 пунктами йде 5-м. Фрібур впевнено лідирує у чемпіонаті Швейцарії, випереджаючи найближчого конкурента Геліоса на 5 очок.

Цікаво. що у минулому турі Яцковець завершила матч з дабл-дабл. За 38 хвилин та 40 секунд на майданчику українка набрала 30 очок, ставши найбільш результативною у зустрічі. Також українська форвардиня зробила одну передачу, 14 підбирань. У її пасиві є 4 втрати та 2 персональні фоли.