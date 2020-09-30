Украинская арбитр Александра Ардашева войдет в историю европейского футбола. Ардашева станет первой женщиной-арбитром, которая будет работать на системе VAR во время матча мужских команд.

Ардашева назначена ассистентом VAR-арбитра на матч УПЛ "Днепр-1" – "Ворскла". Как сообщает глава УАФ Андрей Павелко, впервые в истории европейского футбола женщина-арбитр получает такое назначение на поединок мужских соревнований.

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Матч "Днепра-1" с "Ворсклой" состоится 3 октября.

Вместе с тем, Павелко сообщил о завершении курса обучения новой группы арбитров. Они смогут работать с VAR на матчах в Украине.

Павелко также анонсировал появление еще одной системы VAR, благодаря которой будет охвачено больше матчей чемпионата и Кубка Украины.