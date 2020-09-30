Українська арбітриня Олександра Ардашева увійде в історію європейського футболу. Ардашева стане першою жінкою-арбітром, яка працюватиме на системі VAR під час матчу чоловічих команд.

Ардашева призначена асистентом VAR-арбітра на матч УПЛ "Дніпро-1" – "Ворскла". Як повідомляє глава УАФ Андрій Павелко, вперше в історії європейського футболу жінка-арбітр отримує таке призначення на поєдинок чоловічих змагань.

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Матч "Дніпра-1" з "Ворсклою" відбудеться 3-го жовтня.

Разом з тим, Павелко повідомив про завершення курсу навчання нової групи арбітрів. Вони зможуть працювати з VAR на матчах в Україні.

Павелко також анонсував появу ще однієї системи VAR, завдяки якій буде охоплено більше матчів чемпіонату і Кубку України.