Хорватия – Россия 1:0

Гол: Кудряшов, 81 (авт.)

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Хорватия отправила Россию в плей-офф

Россия и Хорватия в последнем туре группы H определяли судьбу прямой путевки на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Перед игрой россияне на два очка опережали хорватов.

Вице-чемпионам мира нужно было одерживать только победу в Сплите, чтобы напрямую поехать на Мундиаль. Россию устраивала победа и ничья.

Стартовые минуты поединка дали понять, какой футбол ожидает болельщиков: Хорватия тотально доминировала, когда Россия трусливо засела в самую глухую защиту из всех возможных.

Следует обратить внимание, что матч происходил при сильном дожде. Во втором тайме дренаж перестал справляться и на футбольном поле были лужи, что препятствовало комбинационной игре.

В первом тайме хозяева имели несколько отличных возможностей выйти вперед. Первый момент упустил Крамарич, отправив мяч в руки голкиперу ударом головой.

Дважды опасно воротам Матвея Сафонова грозил Брозович: первый дальний удар полузащитника пролетел вблизи "девятки", а второй – отразил голкипер.

После перерыва роскошную возможность упустил Крамарич: нападающий снова пробил головой из чрезвычайно опасной позиции, однако в руки вратарю.

Россия нанесла первый удар в направлении ворот Хорватии только на 74-й минуте. Этот факт ярко описывает то, что происходило на футбольном поле.

Вымученный гол "клетчатых"

Старания Хорватии таки воплотились в гол на 81-й минуте. России благодаря плохому состоянию газона удавалось отбиваться. Но именно газон и плохая погода сыграли злую шутку с россиянами.

После очередного кросса в штрафной Сафонова защитник сборной России Кудряшов курьезно срезал мяч в собственные ворота. Голкипер не успел отбить мяч, который покатился в нижний угол.

Видео автогола Кудряшова

Важно. Благодаря победе, Хорватия опередила Россию в турнирной таблице и получила прямую путевку в Катар. Россия еще может выйти на ЧМ-2022 через раунд плей-офф.