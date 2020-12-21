Украинки впервые в истории завоевали медаль на Кубке Европы по бобслею
Украинки Лидия Гунько и Ирина Лищинская выиграли бронзу на этапе Кубка Европы по бобслею в Сигулде (Латвия).
В соревнованиях двоек украинки показали третий результат и получили историческую награду, которая стала первой в истории Украины, пишет 24 канал.
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Первые два места заняли российские экипажи Елена Осипенко/Александра Тарасова и Анастасия Дудкина/Евгения Москвина. Украинки уступили чемпионкам 3,01 секунды.
Що таке бобслей?Бобслей – это вид санного спорта, скоростное скольжение с гор по специально оборудованным ледовым трассам на санях особой конструкции, бобах, которые имеют управление и рассчитаны на 2-8 человек.
Скольжение идет по специальной снежно-ледовой дорожке с виражами на поворотах; скорость при этом может составлять 90-100 км/ч.
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