В соревнованиях двоек украинки показали третий результат и получили историческую награду, которая стала первой в истории Украины, пишет 24 канал.

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Первые два места заняли российские экипажи Елена Осипенко/Александра Тарасова и Анастасия Дудкина/Евгения Москвина. Украинки уступили чемпионкам 3,01 секунды.

Що таке бобслей?

Бобслей – это вид санного спорта, скоростное скольжение с гор по специально оборудованным ледовым трассам на санях особой конструкции, бобах, которые имеют управление и рассчитаны на 2-8 человек.

Скольжение идет по специальной снежно-ледовой дорожке с виражами на поворотах; скорость при этом может составлять 90-100 км/ч.