Українки вперше в історії завоювали медаль на Кубку Європи з бобслею
Українки Лідія Гунько та Ірина Ліщинська виграли бронзу на етапі Кубка Європи з бобслею в Сігулді (Латвія).
У змаганнях двійок українки показали третій результат і здобули історичну нагороду, яка стала першою в історії України, пише 24 канал.
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Перші два місця зайняли російські екіпажі Олена Осипенко/Олександра Тарасова і Анастасія Дудкіна/Євгенія Москвіна. Українки поступилися чемпіонкам 3,01 секунди.
Що таке бобслей?
Бобслей – це вид санного спорту, швидкісне ковзання з гір по спеціально обладнаних льодових трасах на санях особливої конструкції, бобах, які мають керування і розраховані на 2-8 осіб.
Ковзання йде по спеціальній снігово-льодовій доріжці з віражами на поворотах; швидкість при цьому може становити 90-100 км/год.
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