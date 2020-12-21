Українки Лідія Гунько та Ірина Ліщинська виграли бронзу на етапі Кубка Європи з бобслею в Сігулді (Латвія).

У змаганнях двійок українки показали третій результат і здобули історичну нагороду, яка стала першою в історії України, пише 24 канал.

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Перші два місця зайняли російські екіпажі Олена Осипенко/Олександра Тарасова і Анастасія Дудкіна/Євгенія Москвіна. Українки поступилися чемпіонкам 3,01 секунди.