Украинские баскетболистки Алина Ягупова и Людмила Науменко продолжают поражать всех в чемпионате Турции. "Чукурова" одержал пятую подряд победу.

В 9-м туре чемпионата Турции "Чукурова" встречалась против "Хатая". Команда украинских представительниц одержала домашнюю победу 86: 67, пишет 24 канал.

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Без шансов для других

Алина Ягупова за проведенное время на площадке (31:59) заработала 25 очков и стала самой результативной в этом поединке. Также баскетболистка сделала 8 подборов, 11 ассистов и 5 перехватов.

Другая украинка Людмила Науменко провела во встрече чуть меньше времени на паркете 28:53, но оказалась не менее результативной – 14 пунктов, 10 подборов, 4 ассиста и 1 блок.

На двоих украинские баскетболистки забросили 39 очков из 86, что составило почти половину командных баллов.

После победы "Чукурова" занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В их активе 6 побед в 9-ти матчах.

Добавим, что в июле 2020 года баскетболистки женской сборной Украины подписали контракты на сезон 2020/21 с турецким клубом, за который ранее уже выступали.

Результативность Алины Ягуповой / Фото БК "Чукурова"



Результативність Людмилы Науменко / Фото БК "Чукурова"