Українські баскетболістки Аліна Ягупова та Людмила Науменко продовжують вражати всіх у чемпіонаті Туреччини. "Чукурова" здобув п'яту поспіль перемогу.

У 9-му турі чемпіонату Туреччини "Чукурова" зустрічалась проти "Хатая". Команда українських представниць здобула домашню перемогу 86:67, пише 24 канал.

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Без шансів для інших

Аліна Ягупова за проведений час на майданчику (31:59) заробила 25 очок та стала найрезультативнішою у цьому поєдинку. Також баскетболістка зробила 8 підбирань, 11 асистів та 5 перехватів.

Інша українка Людмила Науменко провела у зустрічі трохи менше часу на паркеті 28:53, але виявилась не менш результативною – 14 пунктів, 10 підбирань, 4 асисти та 1 блок.

На двох українські баскетболістки закинули 39 очок із 86, що склало майже половину командних балів.

Після перемоги "Чукурова" посідає четверту сходинку у турнірній таблиці. У їх активі 6 перемог у 9-ти матчах.

Додамо, що у липні 2020 року баскетболістки жіночої збірної України підписали контракти на сезон 2020/21 з турецьким клубом, за який раніше вже виступали.



Результативність Аліни Ягупової / Фото БК "Чукурова"



Результативність Людмили Науменко / Фото БК "Чукурова"