Украинки Старикова и Басова финишировали в топ-6 Олимпиады-2020 по велоспорту
Источник:24 канал
Сразу две украинки боролись в финале Олимпиады-2020 по велоспорту. Елена Старикова заняла 4-е место, а Любовь Басова финишировала 6-й.
В финале без медалей для Украины
Елена Старикова и Любовь Басова с первым и третьим временем отобрались в финальный заезд в кейрине. Спортсменки после космического финиша в полуфинале дали украинцам надежды на медали в Токио.
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В решающей гонке за олимпийские награды соревновались 6 велогонщиц, две из которых были из Украины. Такое же количество представительниц имела Канада.Кейрин – это гонка с ускорением. Впереди велогонщиков следует мотоцикл, который разгоняет спортсменов. Однако обгонять его нельзя. За 2,5 круга до финиша мотоциклист покидает трек. После этого следует скоростной спринт в исполнении велогонщиков.
Украинки грамотно расположились на обоих радиусах впереди соперниц. Но другие велогонщицы красиво заблокировали внутренний радиус Стариковой, которая была ближе к медалям. Елена Старикова финишировала 4-й, а Любовь Басова завершила финал на 6-й позиции.
Олимпийской чемпионкой стала Шанне Браспеннинкс из Нидерландов. В пятницу, 6 июня, украинки продолжат бороться за олимпийские награды в индивидуальном спринте.
Призерки кейрину
1. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды)
2. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) +0.061
3. Лориан Дженест (Канада) + 0.148
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4. Елена Старикова (Украина) +0.396
6. Любовь Басова +0.580