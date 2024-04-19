В китайском городе Сиан в рамках суперфинала Кубка мира по прыжкам в воду был разыгран комплект мелалей в синхронных прыжках с 10-метровой вышки среди женщин, пишет 24 Канал.

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Байло и Лыскун завоевали бронзу на Кубке мира

Украинки Ксения Байло и София Лискун набрали 294.42 балла и заняли третье место, завоевав бронзовые награды. Совсем чуточку нашим соотечественницам не хватило до получения серебряных наград.

Первое место оставили за собой хозяйки суперфинала Кубка мира – представительницы Китая (364.86 балла), второй результат показали спортсменки из Канады (296.10 балла).

Важно. Для Ксении Байло и Софии Лискун это уже вторая бронзовая медаль в этом году. В марте украинки были третьими на этапе Кубка мира в Берлине.

Напомним, в феврале София Лискун и Ксения Байло завоевали олимпийскую лицензию и представят Украину на Играх 2024 в Париже.