У китайському місті Сіан у межах суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду був розіграний комплект мелалей у синхронних стрибках з 10-метрової вишки серед жінок, пише 24 Канал.

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Байло та Лискун вибороли бронзу на Кубку світу

Українки Ксенія Байло та Софія Лискун набрали 294.42 бала і посіли третє місце, виборовши бронзові нагороди. Зовсім трішки нашим співвітчизницям не вистачило до здобуття срібних нагород.

Перше місце залишили за собою господарки суперфіналу Кубка світу – представниці Китаю (364.86 бала), другий результат показали спортсменки з Канади (296.10 бала).

Важливо. Для Ксенії Байло та Софії Лискун це вже друга бронзова медаль цього року. В березні українки були третіми на етапі Кубка світу в Берліні.

Нагадаємо, в лютому Софія Лискун та Ксенія Байло вибороли олімпійську ліцензію та представлять Україну на Іграх 2024 у Парижі.