Украинская теннисистка Катарина Завацкая удачно стартовала в рамках квалификации Открытого чемпионата Австралии, который в этом году проходит в Дубае.

В стартовом матче соревнований она победила представительницу Дании Клару Таусон – 6:3, 6:3, пишет 24 канал.

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Матч длился 107 минут, в течение которых украинка подала один эйс против трех у соперницы. Также Завацкая и Таусон по ходу матча допустили по пять двойных ошибок.

Катарина в матче реализовала пять из одиннадцати брейков, против двух из восьми в датчанки.

Интересно, что это второй матч Завацкой и Таусон в карьере. В апреле 2019-го украинка уже побеждала датчанку в Германии.

В полуфинале квалификации Завацкая сыграет со 180 ракеткой мира Анкитой Райн из Индии.

К теме. Другая украинка Екатерина Козлова не примет участия в Открытом чемпионате Австралии. Теннисистка располагалась на третьей позиции в альтернативном списке на попадание в основную сетку Australian Open, но не была заявлена ​​в квалификацию.