Українська тенісистка Катаріна Завацька вдало стартувала в рамках кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії, який цього року проходить в Дубаї.

У стартовому матчі змагань вона перемогла представницю Данії Клару Таусон – 6:3, 6:3, пише 24 канал.

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Матч тривав 107 хвилин, протягом яких українка подала один ейс проти трьох у суперниці. Також Завацька і Таусон по ходу матчу допустили по п'ять подвійних помилок.

Катаріна в матчі реалізувала п'ять з одинадцяти брейків, проти двох з восьми у датчанки.

Цікаво, що це другий матч Завацької і Таусон в кар'єрі. У квітні 2019-го українка вже перемагала датчанку в Німеччині.

У півфіналі кваліфікації Завацька зіграє зі 180 ракеткою світу Анкітою Райн з Індії.

До теми. Інша українка Катерина Козлова не візьме участі у Відкритому чемпіонаті Австралії. Тенісистка розташовувалася на третій позиції в альтернативному списку на потрапляння в основну сітку Australian Open, але не була заявлена в кваліфікацію.