Украинская теннисистка Катерина Завацкая (WTA № 112) на старте Ролан Гаррос уступила нидерландке Кики Бертенс. Украинка порвала все ракетки в матче и была вынуждена брать резервную ракетку тренера.

Украинка была близка, чтобы создать сенсацию на старте престижного турнира. Первый сет украинка сенсационно оставила за собой, а вот в двух следующих сильнее была теннисистка из Нидерландов. В своем Instagram Завацкая рассказала о досадном инциденте, который произошел с ее ракетками в матче.

К теме: Ролан Гаррос: украинская теннисистка Завацкая едва не сотворила сенсацию в матче с Кики Бертенс

Досадный инцидент украинки

Интересный момент произошел с украинкой на старте этого турнира, который не так часто можно увидеть в теннисе. Завацкая порвала все струны на всех ракетках, которые взяла с собой на матч. Поэтому ей пришлось завершать поединок ракеткой своего наставника. Украинка в течение всего третьего сета пыталась показать все на что способна играя чужой ракеткой.

По ее словам, она получила незабываемый опыт от такого поединка, с точки зрения эмоций, ситуации, умственного духа, стойкости.

Украинка призналась, что не так хотела закончить матч. Но она осталась довольна своим уровнем игры на корте.

"Такие сложные испытания во встречах будут только закалять и помогать становиться сильной теннисисткой", – подытожила Завацкая.

Что известно о Катарине Завацкой

20-летняя теннисистка родилась в Луцке. Теннисом начала заниматься в возрасте 5,5 лет в Ровно. Тренировалась в областной специализированной ДЮСШ олимпийского резерва. Впоследствии в течение шести лет занималась в теннисном центре в Каннах (Франция).

Шестикратная победительница турниров Международной федерации тенниса. В июле 2019 года стала победительницей турнира ITF W100 во Франции.

Сейчас Катарина занимает 112 строчку рейтинга WTA.

Яркие моменты в матче Завацкая – Бертенс