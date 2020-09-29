Українська тенісистка Катеріна Завацька (WTA № 112) на старті Ролан Гаррос поступилась нідерландці Кікі Бертенс. Українка порвала всі ракетки у матчі та була вимушена брати резервну ракетку тренера.

Українка була близькою, щоб створити сенсацію на страті престижного турніру. Перший сет українка сенсаційно залишила за собою, а от у двох наступних сильнішою була тенісистка з Нідерландів. У своєму Instagram Завацька розповіла про прикрий інцидент, який стався із її ракетками у матчі.

До теми: Ролан Гаррос: українська тенісистка Завацька ледь не створила сенсацію у матчі з Кікі Бертенс

Прикрий інцидент українки

Цікавий момент стався із українкою на старті цього турніру, який не так часто можна побачити у тенісі. Завацька порвала всі струни на всіх своїх ракетках, які взяла з собою на матч. Тому їй довелось завершувати поєдинок ракеткою свого наставника. Українка протягом всього третього сету намагалась показати все на що здатна граючи чужою ракеткою.

За її словами, вона отримала незабутній досвід від такого поєдинку, з точки зору емоцій, ситуації, розумового духу, стійкості.

Українка зізналась, що не так хотіла закінчити матч. Але вона залишилась задоволена своїм рівнем гри на корті.

"Такі складні випробування у зустрічах лише загартовуватимуть та допомагатимуть ставати сильнішою тенісисткою", – підсумувала Завацька.

Що відомо про Катаріну Завацьку

20-річна тенісистка народилась у Луцьку. Тенісом розпочала займатись у віці 5,5 років у Рівному. Тренувалась в обласній спеціалізованій ДЮСШ олімпійського резерву. Згодом протягом шести років займалась у тенісному центрі в Каннах (Франція).

Шестиразова переможниця турнірів міжнародної федерації тенісу. У липні 2019 року стала переможницею турніру ITF W100 у Франції.

Зараз Катаріна посідає 112 сходинку рейтингу WTA.

Яскраві моменти у матчі Завацька – Бертенс