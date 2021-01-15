Українка Ткач-Остапчук виборола бронзу на гран-прі Франції з боротьби
Титулована українська спортсменка Юлія Ткач-Остапчук завоювала бронзову медаль на гран-прі Франції, яке проходить за трьома стилям боротьби (жіноча, вільна і греко-римська).
Українка боролася у ваговій категорії до 62 кілограм, пише 24 канал.
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На турнірі Анрі Деглана українка продемонструвала яскраву боротьбу, перемігши борчинь з Туреччини, Франції та Італії.
Цікаво, що Ткач-Остапчук була єдиною представницею України на цих змаганнях.
Що відомо про Ткач-Остапчук
Титулована українська спортсменка є одним з лідерів вагової категорії до 62 кілограм в світі.
На Олімпійських іграх в Лондоні Ткач посіла сьоме місце.
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