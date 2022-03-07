Украинка Шишкова завоевала второе личное "золото" Паралимпиады-2022
В понедельник, 7 марта, копилка Украины пополнилась четвертым "золотом" Паралимпийских игр в Пекине. Украинка Оксана Шишкова завоевала свою вторую медаль высшего достоинства.
Золотая победа украинки
30-летняя уроженка Харькова стала автором восьмой награды Украины на Паралимпиаде-2022. Оксана Шишкова стала победительницей в паралижной гонке на длинной дистанции классическим стилем, сообщает 24 канал.
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Украинка преодолела дистанцию по 51:09.1. Шишкова опередила ближайшую соперницу из Германии почти одну минуту. "Серебро" как раз добыла Линн Казмайер.
Интересно, что Шишкова была на пьедестале сразу с двумя представительницами Германии. Тройку призерок замкнула Леони Вальтер.
Напомним, что Оксана Шишкова соревнуется в классе для людей с нарушением зрения.
Другая украинка Наталья Ткаченко финишировала пяткой.
Свою первую награду Шишкова на Паралимпийских играх в Пекине завоевала в биатлоне (спринт).
Украина на Паралимпиаде-2022
- Теперь в копилке Украины восемь медалей (4 "золотая", 3 "серебряные" и 1 "бронзовая).
- Такой результат позволяет Украине занимать второе место в общем медальном зачете. Первым идет Китай.
- Добавим, что после первого соревновательного дня Украина возглавляла общий зачет.
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