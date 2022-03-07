Золота перемога українки

30-річна уродженка Харкова стала авторкою восьмої нагороди України на Паралімпіаді-2022. Оксана Шишкова стала переможницею у паралижних перегонах на довгій дистанції класичним стилем, повідомляє 24 канал.

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Українка подолала дистанцію за 51:09.1. Шишкова випередила найближчу суперницю з Німеччини майже на одну хвилину. "Срібло" якраз здобула Лінн Казмаєр.

Цікаво, що Шишкова була на п'єдесталі одразу з двома представницями Німеччини. Трійку призерок замкнула Леоні Вальтер.

Нагадаємо, що Оксана Шишкова змагається у класі для людей з порушенням зору.

Інша українка Наталія Ткаченко фінішувала п'ятою.

Свою першу нагороду Шишкова на Паралімпійських іграх у Пекіні здобула у біатлоні (спринт).

Україна на Паралімпіаді-2022

Тепер у скарбничці України вісім медалей (4 "золоті", 3 "срібні" та 1 "бронзова).

Такий результат дозволяє Україні посідати друге місце у загальному медальному заліку. Першим йде Китай.

Додамо, що у після першого змагального дня Україна очолювала загальний залік.

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