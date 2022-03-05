В первый день зимней Паралимпиады-2022 украинские спортсмены выиграли сразу семь медалей, три из которых – "золотые". Украина возглавила медальный зачет по итогам первого соревновательного дня, сообщает 24 канал.
К слову Украинцы Вовчинский и Лукьяненко получили два "золота" Паралимпиады-2022
Все медали были завоеваны в парабиатлоне, где состоялись спринтерские гонки среди спортсменов сидя, стоя и с нарушением зрения.
Медали украинцев:
- Григорий Вовчинский – "золото"
- Виталий Лукьяненко – "золото"
- Оксана Шишкова – "золото"
- Тарас Радь – "серебро"
- Людмила Ляшенко – "серебро"
- Александр Казик – "серебро"
- Дмитрий Суярко – "бронза"
Медальный зачет Паралимпиады-2022
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Всего Украина на Паралимпиаду-2022 получила 20 лицензий, представляют команду 29 атлетов – 20 спортсменов-паралимпийцев и 9 спортсменов-гайдов. Соревноваться украинцы будут в двух видах спорта – биатлоне и лыжной гонке.