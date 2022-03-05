В первый день зимней Паралимпиады-2022 украинские спортсмены выиграли сразу семь медалей, три из которых – "золотые". Украина возглавила медальный зачет по итогам первого соревновательного дня, сообщает 24 канал.

К слову Украинцы Вовчинский и Лукьяненко получили два "золота" Паралимпиады-2022

Все медали были завоеваны в парабиатлоне, где состоялись спринтерские гонки среди спортсменов сидя, стоя и с нарушением зрения.

Медали украинцев:

Григорий Вовчинский – "золото"

Виталий Лукьяненко – "золото"

Оксана Шишкова – "золото"

Тарас Радь – "серебро"

Людмила Ляшенко – "серебро"

Александр Казик – "серебро"

Дмитрий Суярко – "бронза"

Медальный зачет Паралимпиады-2022

Всего Украина на Паралимпиаду-2022 получила 20 лицензий, представляют команду 29 атлетов – 20 спортсменов-паралимпийцев и 9 спортсменов-гайдов. Соревноваться украинцы будут в двух видах спорта – биатлоне и лыжной гонке.

Паралимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград.