Слезы украинцев и поддержка других стран Участие украинских паралимпийцев на Играх-2022 было под большим вопросом. 24 февраля в украинский дом ворвался вражеский русский оккупант и начал войну. К темеУкраина приняла участие в церемонии открытия Паралимпиады в Пекине: яркие фото Однако украинцы добрались в Пекин. 29 наших паралимпийцев-героев будут защищать честь всей страны. Наши спортсмены уже провели мирную акцию, развернув два больших плаката, призывающих прекратить войну в Украине, чтобы в их родном государстве воцарился мир. Стоп войне! Мир для Украины, – написали на баннерах. Украинские спортсмены не смогли сдержать слез. Представители других стран пришли поддержать и занимали украинцев, которые нашли в себе силы и прилетели в Китай. Паралимпийцы призывают прекратить войну: смотрите видео К сведению. Зимняя Паралимпиада-2022 пройдет до 13 марта. Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!