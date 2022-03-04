Слезы украинцев и поддержка других стран Участие украинских паралимпийцев на Играх-2022 было под большим вопросом. 24 февраля в украинский дом ворвался вражеский русский оккупант и начал войну.

К теме Украина приняла участие в церемонии открытия Паралимпиады в Пекине: яркие фото

Однако украинцы добрались в Пекин. 29 наших паралимпийцев-героев будут защищать честь всей страны. Наши спортсмены уже провели мирную акцию, развернув два больших плаката, призывающих прекратить войну в Украине, чтобы в их родном государстве воцарился мир. Стоп войне! Мир для Украины,

– написали на баннерах.

Украинские спортсмены не смогли сдержать слез. Представители других стран пришли поддержать и занимали украинцев, которые нашли в себе силы и прилетели в Китай.

Паралимпийцы призывают прекратить войну: смотрите видео