Украинка Шишкова попала в топ-3 лучших спортсменок Паралимпиады-2022
Источник:"ТСН Проспорт"
Украинка Оксана Шишкова стала одной из самых титулованных спортсменок по итогам Паралимпийских игр-2022 в Пекине.
30-летняя представительница Украины, которая соревновалась в парабиатлоне и лыжной гонке, завоевала в столице Поднебесной пять медалей: три золотые и две серебряные.
К слову Украина золотой наградой закончила свое выступление на Паралимпиаде-2022
Это позволило ей занять третье место в списке самых титулованных параатлеток Игр в Пекине. Шишкову опередили только родившаяся в Украине норвежский горнолыжник Еспер Педерсен и американская лыжница Оксана Мастерс.
Топ-5 мультимедалистов Паралимпиады-2022:
1. Эспер Педерсен (Норвегия, горнолыжный спорт): 4+1+0
2. Оксана Мастерс (США, парабиатлон, лыжная гонка): 3+4+0
3. Оксана Шишкова (Украина, парабиатлон, лыжная гонка): 3+2+0
Итоги Украины на Паралимпиаде-2022
- Украинские паралимпийцы смогли выбраться из Украины, страдающей войной с Россией. Наши спортсмены ярко выступили в Пекине, получив 11 наград высшего достоинства.
- Еще в активе Украины 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. В общей сложности паралимпийцы возвращаются в Украину с 29 наградами.
- В общем медальном зачете Украина уступила только Китаю и заняла второе место. Тройку лучших замкнула Канада – 25 медалей.