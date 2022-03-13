30-летняя представительница Украины, которая соревновалась в парабиатлоне и лыжной гонке, завоевала в столице Поднебесной пять медалей: три золотые и две серебряные.

К слову Украина золотой наградой закончила свое выступление на Паралимпиаде-2022

Это позволило ей занять третье место в списке самых титулованных параатлеток Игр в Пекине. Шишкову опередили только родившаяся в Украине норвежский горнолыжник Еспер Педерсен и американская лыжница Оксана Мастерс.

Топ-5 мультимедалистов Паралимпиады-2022:

1. Эспер Педерсен (Норвегия, горнолыжный спорт): 4+1+0

2. Оксана Мастерс (США, парабиатлон, лыжная гонка): 3+4+0

3. Оксана Шишкова (Украина, парабиатлон, лыжная гонка): 3+2+0

Итоги Украины на Паралимпиаде-2022