Триумфальное окончание выступления

Золотая четверка сборной Украины выступала в следующем составе: Григорий Волчинский, Дмитрий Суярко с гайдом Александром Никоновичем, Василий Кравчук, Анатолий Ковалевский с гайдом Александром Мукшиным. Нашим ребятам удалось триумфально закончить для Украины выступление в Пекине, сообщает 24 канал.

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Каждый параллельник должен был преодолеть дистанцию в 2,5 километра. На пьедестале рядом с Украиной расположились Франция и Норвегия, занявшие второе и третье места соответственно.

В шаге от медали остановилась китайская сборная.

Украина обновила личный рекорд по золотым наградам на Паралимпийских играх. В Пекине украинские паралимпийцы получили 11 золотых наград, 10 серебряных и 8 бронзовых.

Сине-желтая сборная сохранила за собой второе место в общем медальном зачете. Напомним, что 13 марта как раз заканчивается Паралимпиада-2022.