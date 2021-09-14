Украинка Рыжикова завоевала "серебро" на этапе Continental Tour в Загребе

Украинка Анна Рыжикова заняла второе место на Мемориале Бориса Ханжековича в Загребе (Хорватия). На дистанции 400 метров с барьерами она показала время 54,87 с.

Это десятый подиум Анны в этом сезоне. Победительницей соревнований стала Джанна Вудрафф из Панамы.

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Неделей ранее Рыжикова стала 3-й в финале Бриллиантовой лиги в беге на 400 метров с барьерами. Только благодаря фотофинишу был определен бронзовый призер. Другая украинка Виктория Ткачук в том забеге обновила лучшее личное время.

Другая украинская бегунья Виктория Ткачук будет соревноваться за победу с "нидерландской ракетой" Фемке Бол. В 21:39 фанаты смогут увидеть забег украинки на дистанции 400 метров с барьерами. Ткачук попытается снова взобраться на подиум после досадного четвертого места в финале Бриллиантовой лиги.

Continental Tour, бег на 400 м с барьерами

1. Джанна Вудрафф (Панама) – 54,67 с

2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,87 с

3. Джейн Расселл (Ямайка) – 55,45 с