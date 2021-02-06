Слезы "Королевы": украинка эффектно задушила чемпионку в своем дебютном бою – видео
Боец смешанных единоборств Елена Рассохина с победы дебютировала в ONE Championship. Украинка победила чемпионку по кикбоксингу и муай-тай Стэмп Фаиртекс из Таиланда.
Источник:24 канал
Поединки по смешанным единоборствам в рамках ONE Championship: Unbreakable 3 проходили еще 22 января в Сингапуре. До 5 февраля их результаты держались в секрете. Именно в этот день была запланирована трансляция шоу.
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Дебют мечты
Бой украинки Алены Рассохиной и двукратной чемпионки One (по кикбоксингу и муай-таю) Стэмп Фаиртекс из Таиланда стал главным событием ночи и оправдал свои ожидания.
Интересно, что этот бой стал первым для украинки в ONE Championship. Фавориткой этого противостояния была титулованная представительница Таиланда, которая является местной любимицей фанатов. Однако 23-летней Стэмп нужно было остерегаться своей соперницы, которую называют "Королевой сабмишна".
Кто такая Алена Рассохина?30-летняя украинка, которая начала свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2010 году. Участвовала в турнирах промоушенов MG, PFC, OC. Встречалась в октагоне с Яной Куземой, Алисой Алимовой и Анастасией Рыбалочко.
Девушки активно начали бой, но сильнее оказалась Рассохина. В третьем раунде Алена использовала коронный гильотин (удушающий прием) и заставила соперницу сдаться. Судья зафиксировал досрочную победу украинки. Это поражение стало первым в карьере тайки в смешанных единоборствах.
Рассохина со слезами на глазах от радости все никак не могла подняться на собственные ноги. В объятиях тренера она поняла, что победила фаворитку этого боя.
Тайка же долго кричала в сторону рефери, объясняя, что он по ошибке остановил драку, заявляя, что она не стучала ладонью. Но судья был неумолим.
Рассохина с победы дебютировала в ONE Championship. Всего в активе украинки 13 побед при 4 поражениях в смешанных единоборствах.
Стэмп Фаиртекс – Алена Рассохина полный бой
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