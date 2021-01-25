Титулованный украинец Бондарь будет выступать в UFC: когда дебютный бой
Украинский боец смешанных единоборств Денис Бондарь будет выступать в UFC. Украинский спортсмен уже узнал соперника и дату дебютного боя.
Источник: wwfc_mma
Украинский чемпион WWFC Денис Бондарь подписал контракт с UFC.
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Дебютный поединок украинца состоится 6 февраля на турнире UFC Fight Night 184. Его соперником будет Оди Осборн.
Статистика Бондаря
Украинский боец провел 16 поединков. В его активе 14 побед. Также 28-летний украинец потерпел два поражения.
Последний бой украинец провел 23 августа 2020 года, когда победил Кенана Джафарли. Харьковчанин имеет прозвище "Психо".
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