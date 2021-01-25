Украинский боец смешанных единоборств Денис Бондарь будет выступать в UFC. Украинский спортсмен уже узнал соперника и дату дебютного боя.

Источник: wwfc_mma Украинский чемпион WWFC Денис Бондарь подписал контракт с UFC. Достойное внимания Порье сенсационно отправил окровавленного МакГрегора в нокаут: видео Дебютный поединок украинца состоится 6 февраля на турнире UFC Fight Night 184. Его соперником будет Оди Осборн. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений WWFC (@wwfc_mma) Статистика Бондаря Украинский боец провел 16 поединков. В его активе 14 побед. Также 28-летний украинец потерпел два поражения. Последний бой украинец провел 23 августа 2020 года, когда победил Кенана Джафарли. Харьковчанин имеет прозвище "Психо". К вниманию. По данным UFC, Бондарь станет всего четвертым украинцем, который сейчас выступает в промоушене. Кроме него, среди украинцев в UFC – Александр Доскальчук, Никита Крылов и Марина Мороз.