Сльози "Королеви": українка ефектно задушила чемпіонку у своєму дебютному бою – відео
Боєць змішаних єдиноборств Олена Рассохіна з перемоги дебютувала у ONE Championship. Українка перемогла чемпіонку з кікбоксингу та муай-тай Стемп Фаїртекс з Таїланду.
Джерело:24 канал
Поєдинки зі змішаних єдиноборств у рамках ONE Championship: Unbreakable 3 відбувались ще 22 січня у Сінгапурі. До 5 лютого їх результати тримались у секреті. Саме у цей день була запланована трансляція шоу.
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Дебют мрії
Бій українки Альони Рассохіної та дворазової чемпіонки One (з кікбоксингу та муайтай) Стемп Фаїртекс з Таїланду став головною подією ночі та виправдав свої очікування.
Цікаво, що цей бій став першим для українки у ONE Championship. Фавориткою цього протистояння була титулована представниця Таїланду, яка є місцевою улюбленкою фанатів. Однак 23-річній Стемп потрібно було остерігатись своєї суперниці, яку називають "Королевою сабмішна".
Хто така Альона Рассохіна?30-річна українка, яка розпочала свою професійну кар'єру у змішаних єдиноборствах у 2010 році. Брала участь у турнірах промоушенів MG, PFC, OC. Зустрічалась в октагоні з Яною Куземою, Алісою Алімової та Анастасією Рибалочко.
Дівчата активно розпочали бій, але сильнішою виявилась Рассохіна. У третьому раунді Альона використала коронний гільйотин (задушливий прийом) та змусила суперницю здатись. Суддя зафіксував дострокову перемогу українки. Ця поразка стала першою у кар'єрі тайки у змішаних єдиноборствах.
Рассохіна зі сльозами на очах від радості все ніяк не могла підійматись на власні ноги. В обіймах тренера вона зрозуміла, що перемогла фаворитку цього бою.
Тайка ж довго кричала у сторону рефері, пояснюючи, що він помилково зупинив бійку, заявляючи, що вона не стукала долонею. Але суддя був невблаганний.
Рассохіна з перемоги дебютувала в ONE Championship. Загалом у активі українки 13 перемог при 4 поразках у змішаних єдиноборствах.
Стемп Фаїртекс – Альона Рассохіна повний бій
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