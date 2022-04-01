Украинка Прокопенюк без борьбы завоевала "бронзу" чемпионата Европы в Будапеште

Женская сборная Украины завоевала 5 медалей чемпионата Европы по борьбе. Автором второй "бронзы" стала Илона Прокопенюк.

Яркое выступление украинок в Венгрии

Илона Прокопенюк соревновалась за бронзовую медаль в весовой категории до 62 килограммов. Соперницей украинки должна была стать Анна Фабиан из Сербии, сообщает 24 канал.

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Украинская борчиха вышла на ковер, но этого не сделала ее оппонентка. Прокопенюк без борьбы стал бронзовым призером чемпионата Европы в Будапеште.

Илона завоевала для страны уже вторую "бронзу" престижного турнира. Днем раньше третье место заняла Алла Белинская (68 килограммов).

В целом женская сборная Украины на венгерском ковре завоевала 5 наград. Новоиспеченными чемпионками Европы стали Алина Акобия-Грушина (57 килограммов) и Татьяна Рижко (65 килограммов).

На вторую позицию пьедестала в весе до 55 килограммов поднялась Александра Хоменец, буквально в последние секунды стычки потерявшая "золото".

Украинки без мощной подготовки к соревнованиям, волнуясь за страну, страдающую оккупантом, смогли показать на весь мир несгибаемость украинского народа. Браво!