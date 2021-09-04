Украинка назначена главным арбитром матча отбора на чемпионат мира по футболу
4 сентября 2021 , 21:45Читати новину українською
Источник:УАФ
Украинка Екатерина Монзуль и ее бригада назначены на матч квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Румынии и Лихтенштейна.
Ассистентами Екатерины будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Роль 4-го судьи исполнит Людмила Тельбух. На системе VAR будут работать Евгений Арановский и Виктор Матяш.
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Добавим, что бригада Монзуль уже имеет опыт работы на отборе ЧМ. В марте украинки судили встречу Австрии и Фарерских островов (3:1).
Матч квалификации ЧМ-2022 между Румынией и Лихтенштейном пройдет 5-го сентября, начало – 21:45.
Достижения Монзуль
- Екатерина Монзуль в 2009 году получила назначение на матч финальной части женского Евро-2009 между Францией и Германией.
- В 2014 году украинка работала на финале женской Лиги чемпионов Тюресо – Вольфсбург. В 2015 году украинке доверили финал женского чемпионата мира-2015 между США и Японией.
- Тогда Монзуль получила звание лучшего арбитра по версии IHHFS.
- В 2020 году Монзуль провела первый международный матч на уровне мужских сборных. Она работала на игре Лиги наций между Сан-Марино и Гибралтаром.
- Также Монзуль в 2020 году впервые работала на матче Лиги Европы, в котором встречались Гент и Слован.