Украинская аритр Екатерина Монзуль получила назначение на полуфинальный поединок Лиги чемпионов. Она будет работать на матче между немецким "Вольфсбургом" и испанской "Барселоной".

Екатерина Монзуль будет исполнять на игре обязанности четвертого арбитра в интернациональной судейской бригаде во главе с венгеркой Каталиной Кульчар.

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Полуфинальный поединок женской Лиги чемпионов между немецким "Вольфсбургом" и испанской "Барселоной" состоится во вторник, 25 августа. Команды сыграют в испанском Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта" (домашний стадион команды "Реал Сосьедад").

До этого Екатерина Монзуль была главным арбитром четвертьфинала женской Лиги чемпионов "Глазго" – "Бавария". Вместе с ней работали ассистентки Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.